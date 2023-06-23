В Тамбовской области нашли очаг туберкулеза

Роспотребнадзор зафиксировал «очаги туберкулеза» в селе Малиновка пригородного Тамбовского района Тамбовской области. В этом населенном пункте будут проведены «дополнительные мероприятия» по профилактике заболевания, сообщается в опубликованном постановлении за подписью главного санитарного врача региона Татьяны Маловой.

По данным Роспотребнадзора, с ноября 2022-го по май 2023 года в Малиновке были выявлены три случая заболевания туберкулезом, в том числе у двух подростков. В результате в селе был в семь раз превышен «допустимый показатель» заболеваемости. Его верхний предел оценивается в 40 случаев на 100 тыс. жителей, в целом в регионе заболеваемость туберкулезом с начала года остается на уровне 9,04 случаев на 100 тыс. Этот показатель, по оценке Роспотребнадзора, является «стабильным».

После выявления в Малиновке очага заболевания, всем жителям следующие два года придется раз в год проходить профилактические медосмотры с флюорографией, а детям — дважды в год. Также до 7 июля всем жителям села должны сделать тесты на туберкулез.

Детей в местной школе в новом учебном году не будут допускать до занятий без пробы Манту и заключения врача об отсутствии туберкулеза. В здании школы проведут комплексную дезинфекцию.

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Сергей Калашников

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