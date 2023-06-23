Суд признал законным арест экс-сотрудника оборонного предприятия Омска, обвиняемого в госизмене

Омский областной суд признал законным решение Центрального райсуда от 9 июня о заключении под стражу бывшего сотрудника предприятия ОПК, в отношении которого расследуется уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ, максимальное наказание – пожизненное лишение свободы). Адвокат просил отпустить его подзащитного под домашний арест, но в этом ему отказали, рассказали в пресс-службе облсуда.

В начале июня Центр общественных связей ФСБ России сообщил о задержании экс-сотрудника предприятия ОПК, которого заподозрили в шпионаже в пользу Германии. По данным органов госбезопасности, он передавал сведения о «важных военных объектах» Минобороны России в обмен на помощь в получении немецкого гражданства.

9 июня Центральный райсуд Омска, удовлетворив ходатайство следствия, отправил задержанного в СИЗО.

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Илья Николаев