Бывший сотрудник омского предприятия ОПК задержан по делу о госизмене

Федеральная служба безопасности РФ пресекла шпионскую деятельность бывшего сотрудника одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Омской области.

По данным ведомства, он действовал в интересах Германии, по собственной инициативе установив контакт с представителем ФРГ. Мужчина намеревался передать ему сведения в военной области. В обмен на это экс-сотрудник предприятия рассчитывал на помощь в получении немецкого гражданства. Сведения о важных объектах Минобороны России стали известны бывшему работнику в рамках его служебной деятельности.

Мужчина задержан сотрудниками ФСБ России. Возбуждено уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК России, максимальное наказание – пожизненное лишение свободы).

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Анна Егорова