Клуб КубА и ИД «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 22 июня провели очередной бизнес-завтрак. Спикер мероприятия, опытный врач и путешественник Валерий Тюренков рассказал гостям и резидентам о золотой формуле безопасности, о том, как вести себя в экстремальных ситуациях и как правильно выбирать убежище.

Слева направо: Алексей Пшеничный — сооснователь КубА Клуба, основатель компании «Высшая Лига», Валерий Тюренков — спикер мероприятия, врач, прикладной кинезиолог, гипнотерапевт, путешественник и эксперт по безопасности, Александр Полиди — сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор

Фото: Алексей Пшеничный

Валерий Тюренков семь лет проработал в МЧС, проводил тренинги для сотрудников спецподразделений, сопровождал экспедиции в джунгли Юго-Восточной Азии. Как считает спикер, всегда должно быть поле для маневра. Тогда и уровень выживаемости резко возрастает.

По городу он предпочитает передвигаться с рюкзаком, потому что это удобно – всегда свободные руки. В аэропортах никогда не садится там, где много людей, а в переполненном метро рюкзак размещает спереди, тем самым создавая вокруг себя пространство безопасности. Одежду в любой ситуации предпочитает практичную и только из натуральных тканей. Такие ткани не горят, хорошо пропускают воздух. Благодаря им тело «дышит», поддерживая в организме нормальный водно-солевой баланс.

Как рассказал господин Тюренков, есть золотая формула безопасности. Первое — это оценка. Нужно правильно оценить место происшествия, ситуацию, окружающих и самого себя. Второе — это действия. Они должны быть короткими, эффективными, энергосберегающими и безопасными. Третье — очевидность. Все, что вы делаете, должно быть однозначно понято и однозначно истолковано окружающими. Четвертое — оснащение. С помощью набора подручных предметов можно спасти жизни людей, а остальных — научить это делать своими действиями.

«Если вы на автомобиле остановитесь на месте происшествия, то должны обязательно оказать медицинскую помощь. Когда вы сдавали на права, то изучали меры оказания первой медицинской помощи, а это обязывает. Если правильно проводить комплекс сердечно-легочной реанимации (СЛР), то риск перелома ребер минимизируется. На каждые 30 надавливаний на грудную клетку должно быть 2 вдоха», — пояснил спикер.

Резиденты и гости КубА Клуба

Фото: Алексей Пшеничный

Отвечая на вопросы гостей и резидентов клуба, Валерий Тюренков дал несколько рекомендаций, как вести себя в нестандартных ситуациях. Если в городе произошла серия взрывов, а вы в этот момент оказались на оживленной улице, нужно укрыться там, где меньше всего людей — во дворе ближайшего дома, подворотне. С учетом того, что проход свободный, сквозной, и вы знаете, куда далее будете продвигаться. Это гораздо безопаснее, чем куда-либо бежать вместе с толпой людей.

В случае локального «апокалипсиса», стоит спрятаться в убежище. Оно должно быть максимально недоступным и неизвестным для окружающих, выдерживать многократное разрушающее воздействие извне. Все поддерживающие жизнь коммуникации там должны быть собственные либо изолированные от внешней среды. Должна быть автономная и контролируемая подача воздуха, вода и запас еды.

В идеале лучше вообще покинуть город и сделать это быстро, минуя центральные трассы, тем более если они уже забиты и продолжают наполнятся выезжающими.

«Должен быть высокий уровень маневрирования, чтобы была возможность за короткий промежуток времени переместиться из точки А в точку В»,— подчеркнул спикер.

Резиденты КубА Клуба Екатерина Гарнага — специалист по современному этикету и деловым коммуникациям, Наталья Конакова — коуч для предпринимателей, Сергей Добров — совладелец маркетингового агентства Avocado Media и сооснователь IT-стартапа по найму персонала

Фото: Алексей Пшеничный

В финале мероприятия три резидента Клуба КубА в режиме блиц-интервью рассказали о своих бизнесах. Екатерина Гарнага, специалист по современному этикету и деловым коммуникациям поделилась подробностями того, как она совмещает бизнес в двух различных сферах – поставка семян овощных культур для отечественных переработчиков и центр культурных коммуникаций «Компас», где проводятся обучающие и развлекающие встречи по этикету, психологии, эмоциональному интеллекту, истории искусств.

Наталья Конакова, коуч для предпринимателей, рассказала о своем опыте работы в бизнесе, проведении собственных тренингов и бизнес-завтраков, а также об увлечении экстремальным вождением и сплавами на каяке.

Сергей Добров, совладелец маркетингового агентства Avocado Media, сооснователь IT-стартапа по найму персонала рассказал, как занимается маркетингом удаленно и ведет сразу несколько компаний. По его словам, с тех пор, как он отправился в свободное плавание, он получил внутренне спокойствие, хороший финансовый результат, удовольствие от жизни и от собственного дела.

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