«Автопарк №5 Спецтранс» банкротят на фоне ликвидации

В Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступил иск о банкротстве находящегося в стадии ликвидации ООО «Автопарк №5 Спецтранс». Заявитель — ООО «Неватех», никаких данных о сумме требований на данный момент не представлено, иск к рассмотрению еще не принят.

Предприятие «Автопарк №5 Спецтранс» специализируется на уборке городских территорий, работает по госзаказу с администрацией Петербурга. Как заявлено на сайте компании, начиная с 2017 года она выполняет «весь спектр работ по содержанию дорожного покрытия и элементов благоустройства в Калининском, Красногвардейском и Невском районах». Среди заказчиков значатся комитет по благоустройству Петербурга, СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №112», СПбГКУ «Пискаревское мемориальное кладбище», Первая мебельная фабрика и другие предприятия и компании.

Как пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на данные «Контур.Фокус», процесс ликвидации ООО «Автопарк №5 Спецтранс» начался примерно за 2 недели до подачи иска о банкротстве «Неватехом». Раздел на сайте компании, в котором публикуются отчеты о работе, перестал обновляться с октября 2022 года. Последняя запись гласит, что «по техническим причинам работы ООО "Автопарк №5 Спецтранс" по уборке территории Калининского района временно приостановлены».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге реорганизуют еще одно предприятие, занимающееся уборкой дорог — ГУДП «Центр». Его преобразуют в ГБУ Центральное управление региональных дорог и благоустройства.

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