В Петербурге реорганизуют ГУДП «Центр», занимающееся уборкой дорог

В Санкт-Петербурге проходит реформа дорожных предприятий. Они будут реорганизованы в бюджетные учреждения. На проект постановления городского комитета по благоустройству 6 июня обратила внимание «Фонтанка».

Согласно документу, ГУДП «Центр» преобразуют в ГБУ Центральное управление региональных дорог и благоустройства, а ГУДСП «Курортное», ГУДСП «Петродворцовое» и ГУДП «Путь» — соответственно в Северо-Западное, Юго-Восточное и Юго-Западное управления.

Предприятия занимаются содержанием автомобильных дорог регионального значения и пешеходных территорий с размещенными на них элементами благоустройства, в случае если они не находятся во владении третьих лиц.

Одновременно с преобразованием ГУДП изменится и предмет деятельности подведомственного комитету по благоустройству СПб ГКУ «Центр комплексного благоустройства» — теперь это учреждение не будет заниматься вопросами содержания дорог и пешеходных зон.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что бывший директор ГУДП «Центр» Геннадий Фомин получил условный срок по делу о растрате. Как установил суд, с февраля по апрель 2020 года он совершил хищение средств в размере 9,5 млн рублей.

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