Чешская PPF Real Estate завершила сделку по продаже ТЦ «Невский центр»

Новым владельцем ТЦ «Невский центр» в центре Петербурга стала структура инвестиционной компании «Тринфико». О закрытии сделки, стоимость которой участники рынка оценивают на уровне 10 млрд рублей, в четверг, 18 мая, сообщает «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Ойл Инвестментс» (владеет ООО «Стокманн СПб Центр», которому и принадлежит актив) еще недавно принадлежало чешской компании PPF Real Еstate. Теперь же единственным учредителем стало ООО «Тетис Кэпитал», следует из данных «Контур.Фокус», на которые ссылается издание. Единственным учредителем данной компании является АО «Тринфико». Согласно официальным данным, объект перешёл к ЗПИФ «Гермес» под управлением ООО «Тетис Кэпитал».

Инвестиционная компания «Тринфико» работает на рынке в течение 30-и лет, управляет в том числе пенсионными средствами РЖД. Одно из направлений деятельности — ЗПИФы.

В финансовой отчетности ООО «Стокманн СПб Центр» за 2022 год сообщалось о балансе в размере 5,4 млрд рублей, выручке 1,8 млрд руб. и чистой прибыли в размере 892,7 млн руб.

ТРК «Невский центр» был открыт на пересечении Невского проспекта и улицы Восстания в 2010 году. Его возводила финская компания Stockmann Group. В 2018 году она продала объект за 171 млн евро, оставшись арендатором части площадей.

Напомним, что о возможной продаже «Невского центра» в Петербурге «Ъ-СПб» писал еще в начале февраля. Эксперты называют эту инвестиционную сделку крупнейшей с начала года на рынке торговой недвижимости Петербурга.

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