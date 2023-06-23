Кравцов: в новых учебниках истории будут карты с присоединенными регионами

Карты с присоединенными к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями будут в новых учебниках истории. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В учебнике есть портреты героев, есть в том числе карта новая, памятники, "Саур-Могила"»,— сказал господин Кравцов «РИА Новости».

Также министр рассказал, что в новых учебниках история России впервые будет сопоставляться с мировой. «Мы не можем изучать историю России в отрыве от мировой истории. Это впервые сделано, чтобы ребята тоже понимали те процессы, которые шли и в других странах, и гордились теми фактами и теми результатами, в том числе, из нашей истории, и понимали, в целом, процессы»,— пояснил задумку Сергей Кравцов.

В 2022 году власти сообщили о планах разработать новые учебники по истории для школьников с разделами о военной операции России на Украине. С 1 сентября 2023-го в школы поступят учебники для школьников 10–11-х классов. Сергей Кравцов говорил, что пособия для школьников 5-9 классов будет готов в следующем году.

Олеся Павленко