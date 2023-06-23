Директор филиала «Башавтотранса» стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве

Управлением ФСБ по Башкирии выявлена и пресечена преступная деятельность руководителя одного из филиалов ГУП «Башавтотранс». Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщила пресс-служба ведомства.

Кировский районный суд Уфы избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 20 августа. По данным пресс-службы суда, это 43-летний бывший директор ГУП «Башавтотранс» Павел Аверьянов.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Предварительно установлено, что директор филиала государственного автотранспортного предприятия в период с июля 2019 по май текущего года фиктивно трудоустроил в штат четырех своих знакомых. Выплаченную им зарплату на общую сумму более 5 млн руб. он присвоил.

Наталья Балыкова

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