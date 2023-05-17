В Самарской области микроавтобус врезался в грузовики, есть пострадавшие

ДТП с участием микроавтобуса и двух грузовиков произошло в Самарской области в минувший вторник. Происшествие случилось в 12:30 (MSK+1) на 363 км дороги «Казань – Буинск – Ульяновск – подъезд к Самаре». Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Полиция установила, что микроавтобус Fiat Dukato FST 182 под управлением 35-летнего жителя Татарстана двигался от Нурлата к Самаре, выехал на встречную полосу и врезался в «КамАЗ» под управлением жителя Набережных Челнов 1988 года рождения. После этого микроавтобус столкнулся с большегрузом Volvo, за рулем которого находился житель Уральска 1981 года рождения.

В результате аварии пострадали и были госпитализированы водитель и восьмилетний пассажир микроавтобуса. Установлено, что водитель Fiat Dukato в течение года 41 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД РФ, водитель «КамАЗ» – три раза, водитель Volvo – восемь раз.

Ранее в Самаре в ДТП столкнулись четыре авто и пострадали два человека. Происшествие случилось на ул. Дыбенко.

Георгий Портнов