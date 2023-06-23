В Рослесхозе сообщили об ухудшении пожарной обстановки в Алтайском крае

Рослесхоз заявил об ухудшении пожарной обстановки в лесах Алтайского края. «Властям региона необходимо учитывать рекомендации федштаба по тушению огня и при необходимости запросить дополнительную помощь федеральных сил», – сказал заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным краевого минприроды, в регионе четвертые сутки бушует крупный лесной пожар в Егорьевском районе. На утро 23 июня площадь пожара составила около 9,7 тыс. га. «Для тушения лесного пожара привлечены 30 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы ФБУ «Авиалесоохрана» из Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Вчера вечером огнеборцы прибыли в Алтайский край, сегодня приступили к работе»,– сообщили в министерстве.

Также в Сибири сложная пожарная обстановка в лесах Томской области и в Красноярском крае, сообщает Рослесхоз. Так, в Томской области идет ликвидация 12 лесных пожаров на 17,2 тыс. га, из них пять возгораний на 5 тыс. га уже локализованы. В Красноярском крае площадь, пройденная огнем составила 530 га. Еще пять пожаров общей площадью 1 тыс. га занимается региональная группировка бойцов из 598 человек, 24 единиц наземной и 27 авиационной техники, 62 специалиста Авиалесоохраны. Ситуация находится под контролем, заявили в ведомстве.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова