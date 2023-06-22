Площадь лесного пожара в Алтайском крае увеличилась до 9 тыс гектаров

В Алтайском крае пожар в Лебяжинском лесничестве вырос за ночь с 7,2 тыс. до 9 тыс га, сообщает краевое минприроды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Всего на тушении лесных пожаров в регионе было задействовано 275 человек, 92 пожарных автомобиля, 19 тракторов и воздушные суда. За сутки пожары ликвидированы в Баевском (Каменский район) и Степно-Михайловском (Михайловский район) лесничествах на площади 0,11 га.

Всего, по данным Авиалесохраны, на утро 22 июня в Сибири действовало несколько крупных лесных пожаров. В Томской области площадь, пройденная огнем, составила более 17 тыс. га, в Тыве – 1 тыс. га.

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Оксана Павлова