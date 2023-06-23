Новосибирский губернатор подал документы в избирком для участия в выборах

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подал документы в избирательную комиссию для регистрации на выборах главы региона. «Буду совмещать решение задач, которые стоят перед регионом, с участием в выборах»,– сообщил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой правительства НСО Фото: предоставлено пресс-службой правительства НСО

На этой неделе конференция реготделения «Единой России» выдвинула Андрея Травникова кандидатом от партии на предстоящих выборах. За него было отдано 172 голоса делегатов конференции, за всех остальных участников праймериз вместе взятых – 10.

В губернаторской избирательной кампании в Новосибирской области намерены участвовать также КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Коммунисты России». Выборы состоятся в сентябре 2023 года.

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Оксана Павлова