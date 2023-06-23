«Теплосеть» проведет испытания во Фрунзенском районе Петербурга

В пятницу, 23 июня, специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проведут очередной этап гидравлических испытаний на юге города. Трубы проверят на плотность и прочность во Фрунзенском районе.

В зону работ в этот день попадут сети, расположенные на улицах: Малая Балканская, Олеко Дундича, Ярослава Гашека, Пловдивская, Будапештская, Малая Карпатская, Карпатская, Бухарестская, Малая Бухарестская, Софийская, Турку, Пражская и Малая Каштановая аллея.

Температура воды в тепловых сетях во время проведения испытаний не будет превышать 40 градусов.

Напомним, накануне «Теплосеть СПб» проверяла трубы в Невском районе Петербурга.

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