«Теплосеть СПб» проведет испытания на юго-востоке Петербурга

В четверг, 22 июня, специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проведут испытания тепловых сетей на плотность и прочность в Невском районе.

Как сообщили в компании, в зону работ входят теплосети, расположенные на улицах: Софийская, Караваевская, Прибрежная, Прогонная, Дмитрия Устинова, Тепловозная, а также на Шлиссельбургском, Рыбацком и проспекте Обуховской Обороны, в переулках: Скачкове и Слепушкина.

Температура воды в тепловых сетях на время проведения испытаний не будет превышать 40 градусов.

Напомним, накануне «Теплосеть» проводила гидравлические испытания в Московском и Фрунзенском районах Петербурга.

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