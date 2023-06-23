Для спасения Сони Бугаевой не хватает 779 559 руб.

Заведующий отделением патологии позвоночника НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова Сергей Колесов (Москва): «У Сони грудопоясничный сколиоз самой тяжелой, 4-й степени. Без хирургического вмешательства деформация позвоночника будет нарастать, на этом фоне возможно нарушение функций внутренних органов, развитие сердечно-легочной недостаточности. Девочке необходима операция по новой технологии VBT (Vertebral Body Tethering), которая позволит не только устранить искривление, но и сохранить подвижность позвоночника. В результате спина максимально выпрямится, расправится грудная клетка, восстановится полноценное дыхание, уйдет болевой синдром. Соня сможет вести активную жизнь без особых ограничений».

Стоимость операции 1 380 838 руб. Компания «Металлоинвест» внесла 460 279 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 120 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Белгород» соберут 21 тыс. руб. Не хватает 779 559 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Соню Бугаеву, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет Сониной мамы — Татьяны Владимировны Бугаевой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).