В районе Новороссийска в Черном море произошло землетрясение

Недалеко от Новороссийска в Черном море произошло землетрясение. По данным портала My Earthquake Alerts, отслеживающего землетрясения, его эпицентр произошел на глубине 73,7 км. Магнитуда составила 3,6.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот с сайта myearthquakealerts.com Фото: скриншот с сайта myearthquakealerts.com

Землетрясение почувствовали и жители Анапы. Они сообщили, что толчки ощущались в разных районах города. Их слышали и находящиеся в частном секторе, и жители многоэтажек.

Утром 22 июня у берегов Севастополя произошло землетрясение магнитудой 4,6. Подземные толчки зарегистрировали на глубине около 10 км в 5:42 в 51 км от Балаклавы и в 59 км от Севастополя.

Татьяна Ручкина

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