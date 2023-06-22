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В районе Новороссийска в Черном море произошло землетрясение

Недалеко от Новороссийска в Черном море произошло землетрясение. По данным портала My Earthquake Alerts, отслеживающего землетрясения, его эпицентр произошел на глубине 73,7 км. Магнитуда составила 3,6.

Фото: скриншот с сайта myearthquakealerts.com

Фото: скриншот с сайта myearthquakealerts.com

Землетрясение почувствовали и жители Анапы. Они сообщили, что толчки ощущались в разных районах города. Их слышали и находящиеся в частном секторе, и жители многоэтажек.

Утром 22 июня у берегов Севастополя произошло землетрясение магнитудой 4,6. Подземные толчки зарегистрировали на глубине около 10 км в 5:42 в 51 км от Балаклавы и в 59 км от Севастополя.

Татьяна Ручкина

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