У берегов Севастополя произошло землетрясение магнитудой 4,6

В Крыму в четверг, 22 июня, произошло землетрясение магнитудой 4,6. Об этом сообщили в Европейском средиземноморском сейсмологическом центре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Подземные толчки зарегистрировали на глубине около 10 км в 5:42 минуты в 51 км от Балаклавы и в 59 км от Севастополя.

В социальных сетях жители Крыма рассказали о толчках в Севастополе, Евпатории, на южном берегу Крыма. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

В Туапсинском районе, в 30 км от берега, на глубине 5 км, 20 июня было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5 по шкале Рихтера. Интенсивность составляла 2-3 балла.

Тат Гаспарян

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