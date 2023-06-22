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Коммерсантъ FM
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«РИА Новости»: охрана Госдумы усилена из-за учений

Примерно полторы недели назад в Госдуме появились дополнительные наряды представителей Росгвардии и сотрудников ФСО, причины этого неизвестны. Об этом RTVI рассказали сотрудники думского аппарата и два депутата. Источник «РИА Новости» в нижней палате парламента сообщил, что усиление связано с проводимыми учениями.

«Усиленные меры безопасности, отмену экскурсий связывают с проводимыми учениями»,— сообщил источник. Второй источник подтвердил усиление охраны в Госдуме, с чем это связано, он не знает.

Усиление охраны Госдумы RTVI подтвердил депутат от КПРФ Денис Парфенов. С чем это связано, он не знает. «Пока никаких документов не видел»,— сказал господин Парфенов.

Также усилена охрана Совета федерации — около недели сотрудники ФСО на входе в самом здании стоят на посту в полной экипировке с автоматами. Обычно такое усиление было в дни пленарных заседаний Совфеда, охрану здания с автоматами несли только сотрудники ФСО на улице, сообщает «РИА Новости».

Мария Федотова

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