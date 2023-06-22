В Краснодаре с 23 июня из-за модернизации трамвайного узла сократят время работы семи трамваев

С 23 июня по 2 июля в Краснодаре на улицах Красных Зорь и Крайней пройдет первый этап модернизации трамвайного узла. В связи с этим будет изменено движение и сокращено время работы нескольких трамваев, сообщает пресс-служба мэрии.

По семи маршрутам трамваи будут завершать свою работу раньше обычного. По маршруту №1 в последний рейс транспорт будет отправляться от ж/д вокзала «Краснодар-I» в 20:41, от ул. Декабристов — в 21:20. После 21:20 от вокзала трамваи будут следовать до остановки на ул. 40-летия Победы.

По маршруту №2 в последний рейс трамваи будут отправляться от ул. Индустриальной в 21:15, от ул. Декабристов — в 22:00. После 21:30 от ул. Индустриальной трамваи будут ходить до остановки на ул. 40-летия Победы.

Последний трамвай по маршруту № 3 будет отправляться от Западного депо в 20:45, от ул. Декабристов — в 21:38. После 21:00 трамваи от Западного депо будут следовать через Кооперативный рынок, улицы Гоголя, Железнодорожную, Дмитриевскую Дамбу, Горького и обратно в Западное депо.

Маршрут №15 после 21:00 от ж/д вокзала «Краснодар-I» будет следовать только до остановки на ул. Солнечной и обратно до ж/д вокзала. Последний рейс от ул. Петра Метальникова будет отправляться в 21:38.

Маршрут №20 после 22:00 от ул. Декабристов будет следовать по ул. Коммунаров. Рейс в 21:51 от хладокомбината отправится по трассе маршрута №8 до остановки на ул. 40-летия Победы.

Трамвай №21 будет завершать работу в 20:44 отправлением из Юбилейного микрорайона до Солнечной, после 21:00 трамваи будут следовать через Кооперативный рынок до Индустриальной. Последнее отправление по маршруту от конечной остановки на ул. Петра Метальникова — в 21:30. Маршрут №22 будет уходить в последний рейс от этой улицы в 22:02 и будет следовать по ул. Коммунаров. Рейс в 21:38 от ул. Димитрова проследует по ул. Коммунаров до остановки на ул. 40-летия Победы и обратно до ул. Димитрова.

При модернизации узла соединят центральную и западную части Краснодара, а также заменят 1,4 км рельсов и построят 200 м новых трамвайных путей. Первый этап предполагает установку четырех современных остановок, оборудование тротуаров и стоянки для автомобилей. В связи с работами также изменится схема движения четырех маршрутов на первом и третьем этапах, шести — на втором и четвертом и пяти — на последнем этапе.

Татьяна Ручкина

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