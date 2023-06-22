Ракетчики пролетели в апелляции

Московский областной суд оставил в силе приговор бывшему президенту ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимиру Солнцеву и действующему руководителю АО «НПО имени Лавочкина» Владимиру Колмыкову. В январе текущего года по делу о злоупотреблении полномочиями Владимир Солнцев был приговорен Химкинским горсудом к шести годам лишения свободы, а Владимир Колмыков — к трем годам. Как установил тогда суд, под давлением Владимира Солнцева Владимир Колмыков внес заведомо невыгодные для НПО «Энергомаш», где ранее работали оба фигуранта, изменения в лицензионное соглашение, связанное с поставками в США жидкостных ракетных двигателей РД-180. В результате предприятию был причинен ущерб на сумму более 660 млн руб. Защита требовала отмены приговора как несправедливого, но апелляционная инстанция нашла его обоснованным.
Владимир Солнцев
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Уголовное дело о злоупотреблениях в НПО «Энергомаш» было выделено Следственным комитетом РФ (СКР) в 2020 году в отдельное производство из резонансного расследования об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при поставках электронно-компонентной базы для модуля МКС, основным фигурантом которого является Владимир Солнцев. По версии следствия, Владимир Колмыков в марте 2015 года, будучи исполнительным директором химкинского «Энергомаша», под давлением ранее занимавшего эту должность Владимира Солнцева, который якобы и пролоббировал его в свои преемники, подписал изменения в лицензионное соглашение №23 с ООО РД АМРОСС, ЛЛС, заключенное в конце сентября 2002 года.
Изменения касались контракта на поставку жидкостных ракетных двигателей РД-180 для американских ракет-носителей Atlas.
Следствие, а затем и суд сошлись во мнении о том, что изменения, внесенные в лицензионное соглашение, были заведомо невыгодны для НПО. В соответствии с новыми поправками было подписано допсоглашение, согласно которому ООО РД АМРОСС, ЛЛС с 27 сентября 2022 года по 31 декабря 2030 года передавалось право использования патентов и технической документации ракетных двигателей, производимых в НПО, с целью производства, ремонта, проведения испытаний, технической поддержки и использования РД-180 в США.
Изменения, которые внес и подписал Владимир Колмыков, лишали Россию права получения компенсации за передачу американской стороне прав на РД-180. Следствие и эксперты посчитали, что подобного рода соглашения должны заключаться только на возмездной основе.
К тому же в СКР были уверены, что такое допсоглашение выгодно было в первую очередь Владимиру Солнцеву, который впоследствии возглавил РД АМРОСС, ЛЛС.
Владимир Колмыков
Фото: «Красмаш»
Уголовное дело в отношении Владимира Солнцева и Владимира Колмыкова рассматривалось в Химкинском горсуде с конца 2021 года. Некоторые заседания в связи с оглашением секретных данных проходили в закрытом режиме. В прениях сторон гособвинение запрашивало для них семь с половиной и пять лет заключения соответственно. В итоге суд счел доказанной вину Владимира Колмыкова в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ), а Владимира Солнцева — в подстрекательстве к этому преступлению и с учетом положительных характеристик приговорил их к трем и шести годам общего режима соответственно, взыскав с них в счет возмещения материального ущерба НПО «Энергомаш» 662 млн руб. Обвинительный приговор не устроил подсудимых и их защиту, добивавшуюся полного оправдания фигурантов. После того как находившимся под подпиской о невыезде осужденным в зале суда надели наручники, защита сразу объявила о том, что обжалует несправедливый, по ее убеждению, приговор. Однако Мособлсуд нашел приговор Химкинского суда законным и обоснованным.
Что касается второго уголовного дела в отношении Владимира Солнцева — о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при поставках электронно-компонентной базы для модуля МКС, то оно рассматривается в горсуде подмосковного Королева.