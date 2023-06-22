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Мизулина призвала отменить концерты Елены Темниковой в Петербурге из-за антивоенных высказываний

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала отменить концерты Елены Темниковой в Петербурге. Соответствующее сообщение она опубликовала в своем Telegram-канале. Ранее певица высказывалась против действий российской армии на территории Украины.

Фестиваль "Вконтакте". Певица Елена Темникова во время выступления на фестивале.

Фестиваль "Вконтакте". Певица Елена Темникова во время выступления на фестивале.

Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ

Фестиваль "Вконтакте". Певица Елена Темникова во время выступления на фестивале.

Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ

Речь идет о выступлении певицы на празднике выпускников «Алые паруса». «Еще один исполнитель, который выступает против России, пытается вернуться всеми возможными способами. Думаю, что организаторы обратят внимание на эту ситуацию и не допустят подобного»,— заявила Екатерина Мизулина.

Ранее Елена Темникова говорила, что не планирует проводить крупные сольные концерты из-за российско-украинского конфликта, а также добавила, что «все происходящее — катастрофа». После этого телеканал «Муз-ТВ» заблюрил певицу в документальном фильме об истории шоу «Фабрика звезд».

«Ъ-СПб» рассказывал, что концерт «Зверей» на ПМЭФ заменили на «Чижа» после жалоб на антивоенные высказывания. В прокуратуру с просьбой запретить группе концертную деятельность обратился депутат ЗакСа Петербурга Константин Чебыкин.

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