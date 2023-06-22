Мизулина призвала отменить концерты Елены Темниковой в Петербурге из-за антивоенных высказываний

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала отменить концерты Елены Темниковой в Петербурге. Соответствующее сообщение она опубликовала в своем Telegram-канале. Ранее певица высказывалась против действий российской армии на территории Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль "Вконтакте". Певица Елена Темникова во время выступления на фестивале.

Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ Фестиваль "Вконтакте". Певица Елена Темникова во время выступления на фестивале.

Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ

Речь идет о выступлении певицы на празднике выпускников «Алые паруса». «Еще один исполнитель, который выступает против России, пытается вернуться всеми возможными способами. Думаю, что организаторы обратят внимание на эту ситуацию и не допустят подобного»,— заявила Екатерина Мизулина.

Ранее Елена Темникова говорила, что не планирует проводить крупные сольные концерты из-за российско-украинского конфликта, а также добавила, что «все происходящее — катастрофа». После этого телеканал «Муз-ТВ» заблюрил певицу в документальном фильме об истории шоу «Фабрика звезд».

«Ъ-СПб» рассказывал, что концерт «Зверей» на ПМЭФ заменили на «Чижа» после жалоб на антивоенные высказывания. В прокуратуру с просьбой запретить группе концертную деятельность обратился депутат ЗакСа Петербурга Константин Чебыкин.

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