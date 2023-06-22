Роскомнадзор обязал 12 хостинг-провайдеров открыть представительства в РФ

Роскомнадзор включил 12 иностранных хостинг-провайдеров в перечень компаний, подлежащих «приземлению». В список в том числе попала дочерняя компания Amazon.

Hetzner Online GmbH (hetzner.com);

Network Solutions, LLC (networksolutions.com);

WPEngine, Inc. (wpengine.com);

HostGator.com, LLC (hostgator.com);

Ionos Inc. (ionos.com);

DreamHost, LLC (dreamhost.com);

FastComet, Inc. (fastcomet.com);

Amazon Web Services, Inc. (aws.amazon.com);

GoDaddy.com LLC (godaddy.com);

Bluehost Inc. (bluehost.com);

Kamatera Inc. (kamatera.com);

DigitalOcean, LLC (digitalocean.com).

Amazon Web Services предоставляет платформы облачных вычислений и API-интерфейсы частным лицам, компаниям и правительствам.

Согласно принятому 1 июля 2021 года закону, иностранные интернет-компании с суточной аудиторией свыше 500 тыс. пользователей должны открыть представительства в России. Они также обязаны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с органами власти и разместить на своем сайте форму для обратной связи с российскими пользователями.

Также Роскомнадзор может «приземлять» иностранные хостинги и мессенджеры, в этом случае требований по аудитории не предъявляется.

Мария Федотова