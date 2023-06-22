Роскомнадзор обязал 12 хостинг-провайдеров открыть представительства в РФ

Роскомнадзор включил 12 иностранных хостинг-провайдеров в перечень компаний, подлежащих «приземлению». В список в том числе попала дочерняя компания Amazon.
- Hetzner Online GmbH (hetzner.com);
- Network Solutions, LLC (networksolutions.com);
- WPEngine, Inc. (wpengine.com);
- HostGator.com, LLC (hostgator.com);
- Ionos Inc. (ionos.com);
- DreamHost, LLC (dreamhost.com);
- FastComet, Inc. (fastcomet.com);
- Amazon Web Services, Inc. (aws.amazon.com);
- GoDaddy.com LLC (godaddy.com);
- Bluehost Inc. (bluehost.com);
- Kamatera Inc. (kamatera.com);
- DigitalOcean, LLC (digitalocean.com).
Amazon Web Services предоставляет платформы облачных вычислений и API-интерфейсы частным лицам, компаниям и правительствам.
Согласно принятому 1 июля 2021 года закону, иностранные интернет-компании с суточной аудиторией свыше 500 тыс. пользователей должны открыть представительства в России. Они также обязаны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с органами власти и разместить на своем сайте форму для обратной связи с российскими пользователями.
Также Роскомнадзор может «приземлять» иностранные хостинги и мессенджеры, в этом случае требований по аудитории не предъявляется.