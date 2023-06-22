По Дальнему Западному обходу Краснодара за неделю после открытия проехали свыше 50 тысяч автомашин

За первую неделю после открытия по Дальнему Западному обходу краевой столицы проехали свыше 50 тыс. единиц автотранспорта, сообщили в пресс-службе ГК «Автодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК «Автодор» Фото: пресс-служба ГК «Автодор»

Как пояснили в «Автодоре», несмотря на то, что пиком курортного сезона в России традиционно считается период с июля по август, жители России уже сегодня отправляются на юг страны. Это подтверждает анализ интенсивности движения на новых скоростных участках трассы М-4 «Дон» — на обходе Ростова-на-Дону и Дальнем Западном обходе Краснодара, которые были открыты 15 июня.

Дальний Западный обход открыли на полгода раньше запланированного срока. Проект был реализован по поручению Владимира Путина в рамках развития дальних автомобильных подходов к Крымскому мосту.

Путин подчеркнул, что обход Краснодара сократит время для туристов, которые едут на курорты Кубани и Крыма. Новая дорога, по словам президента, позволит ощутимо повысить транспортный, промышленный, аграрный и экономический потенциал региона, а также даст толчок комплексному развитию территорий, городов и поселков.

Андрей Пугачев