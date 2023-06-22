Президент ЦСКА объявил о возвращении в клуб Марио Фернандеса

32-летний защитник Марио Фернандес вернется в московский ЦСКА, сообщил журналистам президент футбольного клуба Евгений Гинер. В каком качестве, господин Гинер не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марио Фернандес

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Марио Фернандес

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Да»,— ответил президент ЦСКА на вопрос, возвращается ли Фернандес (цитата по ТАСС).

Марио Фернандес, у которого бразильское и российское гражданство, выступал за ЦСКА с 2012 года. В мае 2022 года он решил приостановить игровую карьеру и вернуться в Бразилию. В декабре было объявлено о его возвращении в футбол. Тогда Фернандес на правах аренды перешел в бразильский «Интернасьонал», соглашение было рассчитано до конца 2023 года. В апреле защитник расторг договор с клубом.

Вместе с ЦСКА Марио Фернандес трижды выиграл чемпионат России, один раз стал обладателем Кубка страны, три раза завоевал Суперкубок, вошел в символическую сборную домашнего для России чемпионата мира 2018 года как лучший игрок правого фланга обороны.

Мария Федотова