Инвесторы отреагировали на планы финансового оздоровления Intel сбросом акций компании

Акции Intel на торгах в среду упали почти на 6% после того, как руководство американской компании представило инвесторам уточняющие данные к обнародованному ранее плану финансового оздоровления, цель которого — успешная конкуренция с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) и Samsung Electronics в производстве полупроводников.

Финансовый директор Intel Дэвид Зинснер в ходе презентации, в частности, рассказал, что подразделение по производству полупроводников IFS уже в текущем году сократит издержки на $3 млрд, а в ближайшие три года — на $10 млрд. По его словам, в следующем году они станут вторым по величине в мире после TSMC производителем полупроводников с доходом от производства свыше $20 млрд.

В рамках этой стратегии в последнюю неделю Intel объявила о строительстве заводов по производству полупроводников в Германии, Польше и Израиле. Однако в ходе вчерашней презентации руководство Intel не обозначило четких временных рамок для расширения производства и роста доходности. Кроме того, оно не назвало никаких новых внешних заказчиков на продукцию подразделения IFS, отметив лишь, что компания будет использовать эти полупроводники для собственных нужд, прежде чем начнет принимать заказы со стороны.

Между тем инвесторы и аналитики сравнили заявленные Intel показатели доходов от производства с аналогичными планами TSMC. По словам аналитика Summit Insights Group Киннгая Чана, продажи TSMC в 2024 году ожидаются на уровне $85 млрд. «Так что презентация Intel фактически сообщает инвесторам, что текущие объемы производства маломасштабны и такими они останутся какое-то время»,— заявил аналитик агентству Reuters.

Алена Миклашевская