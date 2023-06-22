В Екатеринбурге следователи ищут жертв репетитора по английскому языку, арестованного за приставания к девочке

Следственный отдел Чкаловского района Екатеринбурга ищет возможных жертв арестованного за приставания к девочке репетитора по английскому языку. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК по Свердловской области Фото: СУ СК по Свердловской области

По данным следствия, это преступление может быть не единственным. «Не исключено, что подобные преступления обвиняемый, ныне содержащийся под стражей, совершал и ранее»,— сказано в сообщении.

Напомним, в Екатеринбурге за приставания к девочке арестовали 34-летнего репетитора по английскому языку. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера). Он был преподавателем в одном из городских колледжей, а также на добровольной основе помогал детским организациям.

Полина Хабарова

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