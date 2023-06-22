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В Ярославле посадили организаторов подпольного банка

Два жителя Ярославля осуждены за незаконную банковскую деятельность. Они создали незаконную площадку по обналичиванию денег из 50 подставных фирм и ИП. О приговоре сообщает пресс-служба Ярославского УФСБ.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным ведомства оборот «незаконного банка» составил 286 млн руб., а доход организаторов — не менее 18 млн. Уголовное дело было возбуждено по статье «Незаконная банковская деятельность». Приговор 25-летней девушке и 35-летнему мужчине вынес Фрунзенский районный суд.

«Николаю Коляде назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года, Гуляевой Арине - 1 год 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года»,— сообщили «Ъ-Ярославль» в областном суде.

Источник в силовых структурах региона «РИА.Новости» сообщил, что «обнальщики работали с Блиновской». «Ъ» сообщал, что блогер Елена Блиновская обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 918 млн руб. Суд отправил блогера под домашний арест до 26 июня.

Алла Чижова

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