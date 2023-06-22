На месте мусорного полигона в Кабардинке планируют высадить растения

На месте полигона твердых коммунальных отходов недалеко от села Кабардинка после рекультивации планируют высадить растения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Сейчас на полигоне площадью более 13 га в рамках рекультивации уже выполнили устройство дренажной системы и прудов. Полигон не используют с августа 2017 года. За несколько десятилетий там накопилось 6,5 млн кубометров мусора.

«Первый этап ликвидации идет хорошими темпами. Осенью подрядчик приступит к биологическому этапу, в результате которого более 90% территории будет засажено растительностью»,— отметил вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

Он также проинспектировал ход строительства парка на улице Десантной, где в рамках программы «Комфортная городская среда» создадут новое зеленое пространство. Сейчас на объекте обустраивают инженерные сети, формируют два пруда и пешеходные дорожки. Завершить работы планируют до конца года.

На Кубани насчитывается более 20 закрытых свалок, которые нуждаются в рекультивации. В этом году уже начались работы на объектах в Горячем Ключе, Краснодаре и Славянском районе. Завершить их рекультивацию планируют к 2025 году.

Татьяна Ручкина

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