Газовики пресекают незаконные подключения к сетям в Свердловской области

Специалисты оператора социальной газификации АО «ГАЗЭКС» эффективно пресекают хищения газа из газопроводов на территории Среднего Урала. За 2022 год в надзорные органы направлено 25 заявлений и материалов проверки по признакам таких правонарушений. По этим заявлениям два человека привлечены к уголовной ответственности, 16 человек — к административной.



Фото: Пресс-служба «ГАЗЭКС»

На днях в Первоуральском городском округе состоится суд над одним из местных жителей по делу о незаконной врезке и хищении газа из газопровода. Нарушитель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража). Ранее сотрудники АО «ГАЗЭКС» обнаружили в первоуральском поселке Билимбай на ул. Кирова несанкционированное подключение к газопроводу низкого давления. По заявлению специалистов газовой компании следственный отдел полиции Первоуральска провел расследование, прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении нарушителя.

Согласно версии следствия, обвиняемый, не имея соответствующего разрешения и договора о поставке газа, обратился к знакомому специалисту с просьбой произвести врезку в магистраль газопровода с проведением второго выхода трубы газопровода под фундаментом забора на территорию своего участка. Нанятый им специалист произвел монтаж, прокладку трубы, сварку отвода, соединение труб таким образом, чтобы незаконный газопровод был скрыт от посторонних глаз. После этого нарушитель закона самостоятельно прокопал траншею до дома и подключил газопровод к своему участку.

Первоуралец незаконно пользовался газом с августа по ноябрь 2022 года, причинив ущерб АО «ГАЗЭКС» на сумму свыше 53 тыс. руб. Уголовное дело направлено в городской суд для рассмотрения по существу.

За аналогичное преступление в прошлом году была осуждена жительница Нижнего Тагила, которой суд назначил условный срок за кражу газа из газопровода.

«ГАЗЭКС» — оператор президентской программы социальной газификации на территории Свердловской области. Группа компаний «ГАЗЭКС» ведет свою деятельность с 1965 года и на сегодняшний день обеспечивает газом почти 1 млн семей и около 2,5 тыс. предприятий и организаций.