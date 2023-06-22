Долгострой компании «Ростов-ЦентрСтрой» на проспекте Стачки выставлен на продажу

ППК «Фонд развития территорий» объявил аукцион по продаже недостроенного жилого дома по адресу пр. Стачки, 183. Начальная стоимость объекта площадью более 18 тыс. кв. м. — 110,9 млн руб. Объявление размещено на сайте ППК «Фонд развития территорий».

В нем указано, что на участке площадью 0,3 га размещается недостроенное здание. Под жилые помещения отводится 13,2 тыс. кв. м. Разрешенная высота застройки — от 9 до 16 этажей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 10 июля.

Как ранее писал «Ъ-Юг», в январе текущего года глава компании «Ростов-ЦентрСтрой» Николай Коробченко был осужден на один год и четыре месяца заключения в колонии-поселении за привлечении денежных средств граждан с нарушением закона об участии в долевом строительстве (ч. 2 ст. 200.3 УК РФ) при строительстве жилого дома по адресу пр. Стачки, 183.

По версии следствия, застройщик с 2009 по 2018 года, являясь руководителем «Ростов-ЦентрСтроя», заключал с гражданами договоры об участии в долевом строительстве этого жилого дома. В общей сложности в счет оплаты стоимости квартир застройщик получил от 72 дольщиков более 138 млн руб. Однако в оговоренные в договорах сроки дом построен не был.

В ходе судебного разбирательства застройщик заявил, что при наличии финансирования «Ростов-ЦентрСтрой» мог бы достроить объект за полтора года и передать его участникам долевого строительства. Также он сообщал, что компания вела переговоры по завершению объекта с потенциальными инвесторами.

Анастасия Назарова