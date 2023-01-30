Против дома нет приема

В Ростове осужден застройщик Николай Коробченко. Предпринимателя задержали в 2019 году по подозрению в хищении 138 млн руб. средств дольщиков при возведении многоэтажки на пр. Стачки, 183. Сам он это отрицал, заявив, что использовал деньги по назначению, а проблемный дом не смог достроить по независящим от него причинам. За мошенничество Николаю Коробченко грозило до десяти лет лишения свободы. Однако суд квалифицировал его деяния по менее тяжкой статье, отправив на год и четыре месяца в колонию-поселение за нарушение закона о долевом строительстве.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: www.google.ru Фото: www.google.ru

В Октябрьском районном суде Ростова вынесен приговор по уголовному делу в отношении руководителя строительной компании «Ростов-ЦентрСтрой» Николая Коробченко. По версии обвинения, господин Коробченко в период 2009-2018 годов, являясь руководителем «Ростов-ЦентрСтроя», заключал с гражданами договоры об участии в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в Ростове по адресу: пр. Стачки, 183. В общей сложности в счет оплаты стоимости квартир застройщик получил от 72 дольщиков более 138 млн руб. Однако в оговоренные в договорах сроки дом построен не был.

В феврале 2019 года Николай Коробченко был задержан правоохранительными органами, ему предъявили обвинение в хищении средств дольщиков путем обмана и в злоупотреблении доверием. В ходе расследования дела правоохранительные органы пришли к выводу, что Николай Коробченко собирал средства с дольщиков дома на пр. Стачки, 183, «с умыслом на хищение», заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по предоставлению квартир.

Николай Коробченко свою вину не признал.

Как он пояснил правоохранительным органам, дом на пр. Стачки, 183, начинали строить прежние учредители компании «Ростов-ЦентрСтрой» еще в 2005 году. По словам предпринимателя, строительство объекта велось низкими темпами, а в 2008 году и вовсе было остановлено из-за отсутствия финансирования. Дом стал «проблемным», и в 2009 году по просьбе администрации Ростова господин Коробченко согласился его достроить, выкупив 100-процентную долю в ЗАО «Ростов-ЦентрСтрой».

Работы велись на деньги дольщиков, целевое использование их денежных средств подтверждается документами прихода и расхода бухгалтерских документов, утверждает застройщик. Также, по его словам, он тратил свои личные деньги и привлекал банковские кредиты. Однако в 2014 году компания не смогла договориться с банком о кредитовании на приемлемых условиях и реализация проекта застопорилась, в связи с чем дом остался недостроенным.

Николай Коробченко также заявил, что «Ростов-ЦентрСтрой» ведет переговоры «с потенциальными инвесторами», а также обратился с заявкой в Банк ДОМ.РФ для финансирования продолжения работ. По его словам, это позволило бы завершить строительство уже без привлечения средств дольщиков и рассчитаться по кредитным обязательствам.

При наличии финансирования «Ростов-ЦентрСтрой» мог бы достроить объект за полтора года и передать его участникам долевого строительства, заявил застройщик.

В марте 2021 года уголовное дело Николая Коробченко было передано в суд с обвинением в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы). Однако по ходу процесса суд переквалифицировал инкриминируемые ему деяния и признал виновным в привлечении денежных средств граждан с нарушением закона об участии в долевом строительстве (ч. 2 ст. 200.3 УК РФ). В итоге Николай Коробченко был приговорен к лишению свободы на один год и четыре месяца с отбыванием в колонии-поселении.

Выяснить позицию осужденного относительно решения суда сегодня не удалось — его адвокат Александр Заманский на телефонные звонки «Ъ-Юг» не ответил.

Вадим Водолазов