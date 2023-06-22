Мишустин: на развитие производства Ту-214 из ФНБ направили 41,8 млрд рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по развитию авиации в Казани заявил, что проект самолета Ту-214, который с 1996 года выпускался ограниченной серией, будет профинансирован из Фонда национального благосостояния на 41,8 млрд руб.

«Решение, которое принято было накануне,— это выделение 41,8 млрд руб. из ФНБ на этот проект»,— сказал господин Мишустин. «Дальнейшие средства, которые необходимы, то есть еще около 42 млрд — это могут быть облигационные займы "Ростеха", которые можно выпускать до 15 лет с купонным доходом примерно 1,5% годовых для финансирования проекта,— добавил он (цитаты по ТАСС).

До 27,4 млрд руб. пойдет на технологическое оснащение производства, 22 млрд руб. — на реконструкцию складских помещений, 10 млрд руб. — на послепродажную поддержку.

Производство Ту-214 осуществляет Казанский авиационный завод им. Горбунова. Самолет может перевозить до 210 пассажиров. «Ту-214 — это надежная машина, так говорят все летчики»,— сказал господин Мишустин во время визита на завод. Там он осмотрел салон Ту-214. Самолет оснащен отечественными системами, отвечает международным требованиям по шуму и эмиссии вредных веществ в атмосферу.

Мария Федотова