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«Астрводоканал» обвинил Росприроднадзор в ложной информации о разливе сточных вод

МУП «Астрводоканал» требует от Межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям опровергнуть сведения о причастности предприятия к разливу сточных вод в селе Старокучергановка Наримановского района.

По данным Росприроднадзора, в конце мая 2023 года на территории села произошла авария на канализационной насосной станции, которую обслуживает «Астрводоканал». В результате было залито около 100 гектаров земли и загрязнено 10 тысяч кубометров воды. Ведомство оценило ущерб природе в 2 млрд руб и заявило, что потребует его возмещения от предприятия.

Однако «Астрводоканал» утверждает, что станция работала в штатном режиме и никакого излива нечистот не было. Кроме того, предприятие заявляет, что Росприроднадзор не проводил никаких мероприятий по установлению фактов и причин подтопления территории и не представлял никаких доказательств своих обвинений. Также в «Астрводоканале» отмечают, что отсутствует решение суда, подтверждающее вину предприятия.

«Астрводоканал» считает действия Росприроднадзора незаконными и порочащими деловую репутацию предприятия. Предприятие требует от ведомства опубликовать официальное опровержение своей новости и извиниться перед «Астрводоканалом». В противном случае предприятие обратится в суд за защитой своих нарушенных прав.

Дарья Васенина

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