Dogma завершила строительство первой очереди бульвара мкр «Самолет»

Строительная компания DOGMA подводит итоги работы за первое полугодие в области инфраструктурного развития краевой столицы.



Завершена первая очередь строительства большого зеленого бульвара в микрорайоне «Самолет», начаты работы по возведению уникального ландшафтного экообъекта и строительству большого храмового комплекса. В конце июня будет открыт новый маршрут общественного транспорта по дороге-дублеру Западного обхода, построенной компанией за свой счет.

DOGMA продолжает реализацию масштабного проекта по комплексному развитию территории в районе Западного обхода. В марте девелопер завершил строительство дороги внутри мкр «Самолет» протяженностью около 1 километра. По всей длине проложена система отведения дождевой воды, нанесена разметка, установлены знаки дорожного движения. На данном этапе проходит монтаж остановочных пунктов общественного транспорта. С 24 июня изменится маршрут 22-го автобуса, он будет продлен до центра заселенной части жилого комплекса. Помимо этого, до конца года планируется открыть объездную дорогу длиной 1 км к строящемуся микрорайону DOGMA PARK.

В апреле компания приступила к строительству большого благоустроенного бульвара в мкр «Самолет». Уникальный проект по озеленению территории будет реализован с учетом сохранения старой дубовой рощи, которая была посажена на этом месте более 50 лет назад. Кроме того, вдоль прогулочной дорожки появятся новые редкие породы хвойных и лиственных, среди которых пихта корейская, клен красный и клен серебристый, а также цветущие южные многолетние растения.

Строительство бульвара ведется поэтапно и включает в себя пять очередей. В настоящий момент завершена первая очередь объекта: проложено 250 метров велосипедной и пешеходной дорожек, установлены торговые павильоны. Зеленая зона будет одной из самых масштабных в районе: общая протяженность 1,6 км и площадь 7,3 га. Объем инвестиций в проект составит более 1 млрд руб. Открытие бульвара планируется в 2025 году.

В начале июня DOGMA объявила о начале строительства уникального ландшафтного экообъекта — парка с искусственным озером общей площадью более 9 га. Концепция достопримечательности принадлежит известному итальянскому дизайнеру Паскуале Мариани. В планах девелопера — строительство ресторанов с видом на озеро, фуд-корта, плоскостного фонтана, зеленого моста, специальной зоны тишины для занятий йогой и «природного» амфитеатра. Вокруг воды и внутри парка будет проложена система пешеходных дорожек, охватывающих все дизайнерские элементы ландшафта.

В День России в самом сердце микрорайона «Самолет» был установлен закладной камень в основание нового храма Сорока мучеников Севастийских. Это будет пятикупольное строение с колокольней высотой более 39 метров. Архитектура сочетает в себе традиции псковских мастеров и современный стиль. Площадь храмового комплекса — 4193 кв. м, таким образом он войдет в число самых больших в Южном федеральном округе. На территории планируется проводить занятия воскресной школы и уроки патриотического воспитания.

Что касается социальных объектов, на данный момент DOGMA приступила ко второму этапу строительства учебных учреждений в микрорайоне «Самолет». Две школы общей численностью 2200 мест будут расположены рядом с зеленой зоной большого бульвара и в шаговой доступности от домов. Все работы будут завершены уже в августе. Также до конца текущего года будут сданы семь детских садов в мкр «Самолет», DOGMA Park, ЖК «Рекорд».

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