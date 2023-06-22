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Умер бывший худрук балетной группы оперного театра Самары

Скончался бывший художественный руководитель балетной труппы Самарского академического театра оперы и балета Кирилл Шморгонер. Ему было 83 года. Об этом сообщают представители театра.

Фото: Самарский академический театр оперы и балета

Кирилл Шморгонер является выпускником Пермского хореографического училища и факультета хореографии Пермского института культуры. Также он окончил балетмейстерский факультет Российского института театрального искусства – ГИТИС. С 1961 по 1983 год Кирилл Шморгонер был солистом Пермского театра оперы и балета, в с 1989 по 2002 год – художественным руководителем балетной труппы учреждения.

С 2008 по 2017 год Кирилл Шморгонер был худруком балетной труппы Самарского академического театра оперы и балета. Ранее не стало актера самарского драмтеатра Владимира Борисова.

Георгий Портнов

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