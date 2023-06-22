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Коммерсантъ FM
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обновлено 17:02

В Подмосковье гаишник сбил велосипедиста и ударил его ножом из-за повреждённого авто

Вольнонаемный сотрудник подразделения столичной Госавтоинспекции наехал на велосипедиста в Подмосковье, сообщили московское управление МВД и прокуратура Московской области. Утверждается, что после наезда он нанес велосипедисту удары ножом.

ДТП произошло днем 15 июня на дороге в сторону деревни Косяково. ВАЗ-2115, за рулем которого находился мужчина 1981 года рождения, выехал на полосу встречного движения и наехал на велосипедиста. «Разозлившись, что в результате столкновения повреждено лобовое стекло автомобиля, он ударил велосипедиста перочинным ножом в область живота»,— говорится в сообщении прокуратуры Московской области в Telegram.

Потерпевший убежал с места происшествия и обратился за медпомощью. Преступник скрылся. Впоследствии его нашли и задержали. Суд отправил его под арест до 17 августа. Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении опасного для жизни тяжкого вреда здоровью с применением оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

Сотрудник Госавтоинспекции будет уволен и «понесет наказание в установленном законом порядке», сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Весенин.

Леонид Уварчев

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