Банк Англии поднял ключевую ставку до 5%

Комитет Банка Англии по денежно-кредитной политике поддержал большинством голосов поднятие ключевой ставки на 0,5 п. п. — до 5% годовых. В последний раз столь высокой она была в сентябре 2008 года, то есть в разгар мирового финансового кризиса.

На решении комитета, который поднимает ключевую банковскую ставку 13-й раз подряд, сказались сразу несколько экономических факторов. Прежде всего, уровень инфляции (CPI) по итогам мая оказался выше, чем предполагал Банк Англии: он сохранился на апрельском уровне (8,7%), в то время как аналитики и члены комитета центробанка ожидали снижения инфляции до 8,4%. При этом целевым показателем Банка Англии является инфляция на уровне 2%.

«Комитет по денежно-кредитной политике продолжит внимательно отслеживать признаки сохраняющегося инфляционного давления в экономике в целом, включая жесткие условия на рынке труда и динамику роста заработной платы и инфляции цен на услуги. В случае появления признаков более стойкого инфляционного давления потребуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики»,— говорится в сообщении ЦБ.

Кирилл Сарханянц