Британская инфляция перестала расти, но осталась выше прогнозов

Сегодня, 21 июня, британское Управление национальной статистики (ONS) сообщило, что в мае индекс потребительских цен (Consumer Prices Index, CPI) в стране увеличился на 8,7% по сравнению с маем прошлого года. В апреле инфляция в Британии в годовом исчислении также составила 8,7%. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали в мае замедления роста цен до 8,4%.

В лидерах роста остались цены на продукты и безалкогольные напитки (+18,4% к маю прошлого года). Впрочем, в апреле рост цен на эти товары был еще выше — 19,4% к аналогичному периоду предыдущего года. На 2-м месте по динамике — цены на услуги ресторанов и гостиниц (+10,3%), на 3-м — алкоголь и табак (+9,2%). Медленнее всего в мае росли расходы на транспорт (+1,3%) и образование (+3,2%).

Эксперты ожидают, что перекрывающая прогнозы инфляция вынудит Банк Англии прибегнуть к очередному повышению базовой учетной ставки уже на ближайшем заседании, которое состоится завтра, 22 июня. Это будет 13-е подряд повышение ставки, последний раз Банк Англии увеличил ее 11 мая — на 0,25%, до 4,5%.

Евгений Хвостик