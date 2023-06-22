Нововоронежская АЭС завоевала золото на чемпионате профмастерства AtomSkills-2023

Команда Нововоронежской АЭС в компетенции «Вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии» одержала победу на VIII отраслевом чемпионате профессионального мастерства AtomSkills-2023*, который проходил на площадке международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» с 16 по 21 июня.

Фото: пресс-служба НВ АЭС

В сборную НВ АЭС вошли инженер управления капитального строительства Андрей Казаков, начальник смены отдела радиационной безопасности Антон Власов, заместитель начальника цеха по обращению с радиоактивными отходами Александр Дорошенко, инженер отдела ремонта зданий Сергей Власов. Экспертами выступили начальник планово-экономического отдела управления капитального строительства Олеся Жирякова и заместитель начальника по подготовке к выводу из эксплуатации реакторно-турбинного цеха №2 Роман Протопопов.

Также Нововоронежская АЭС была представлена командой в компетенции «Управление качеством», которая взяла золото на REASkills-2023.

В компетенции «Обслуживание и ремонт релейной защиты и автоматики» в качестве технического эксперта выступил начальник участка релейной защиты и автоматики блоков НВ АЭС Александр Русинов. Главным отраслевым экспертом в этой компетенции стал начальник участка автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии и электрических измерений электроцеха НВ АЭС Александр Зимин.

«Каждый год наши специалисты показывают блестящие результаты в определенных компетенциях, что подсвечивает наши сильные стороны. Нововоронежская АЭС – старейшее промышленное предприятие, которое не понаслышке знает о работах по выводу из эксплуатации. Многократные победы на чемпионатах доказывают, что стабильную работу нашей атомной станции обеспечивают настоящие и талантливые профессионалы», – прокомментировал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Работники Нововоронежской АЭС боролись за победу в сборной Электроэнергетического дивизиона, представленной 222 специалистами в 28 компетенциях.

Всего в этом году чемпионат собрал около 2 000 участников из России, Беларуси, Турции, Бангладеш, Узбекистана, Казахстана, Кубы, Боливии, Индии. В соревновательной части приняли участие 1732 профессионала, продемонстрировав свои навыки в 40 компетенциях.

Победители и призеры AtomSkills войдут в сборную команду Росатома для участия в международном чемпионате высокотехнологичных отраслей промышленности «Хайтек 2023», где будут соревноваться крупнейшие корпорации страны.

Правительство РФ и крупные российские компании продолжают расширять спектр решений по раскрытию потенциала молодых сотрудников. Росатом и его предприятия реализуют программы практики и стажировки для студентов с последующим их трудоустройством, развивают наставничество. Молодые специалисты развивают новые полезные навыки, что помогает им в карьерном росте.