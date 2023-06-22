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Глава Нижнего Тагила предложил передать мэрии убыточные автобусные маршруты

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев предложить передать структурному подразделению администрации города убыточные автобусные маршруты. Это необходимо для того, что транспорт продолжать ходить даже вечером. Сейчас некоторые маршруты перестают курсировать в позднее время из-за небольшого числа пассажиров.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Маршруты, которые сегодня убыточны и неинтересны перевозчикам, на которых они пытаются всячески экономить, забирать себе. Перевозчикам при этом следует оставить наиболее прибыльные, интересные им маршруты»,— цитируют господина Пинаева «Вечерние ведомости».

Напомним, в конце марта Из-за дефицита водителей в Нижнем Тагиле (Свердловская область) временно была прекращена работа автобусных маршрутов №49 «ГГМ (магазин "Европейский") - Тагилстрой (ДК "Огнеупорщик")» и №43 «ТРЦ "Райт" - ГГМ улица Булата Окуджавы». Власти сообщали, что работа маршрутов будет возобновлена после укомплектования водительского состава.

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