В Нижнем Тагиле из-за нехватки водителей два автобусных маршрута приостановили работу

Из-за дефицита водителей в Нижнем Тагиле (Свердловская область) временно прекращена работа автобусных маршрутов №49 «ГГМ (магазин "Европейский") - Тагилстрой (ДК "Огнеупорщик")» и №43 «ТРЦ "Райт" - ГГМ улица Булата Окуджавы», сообщила пресс-служба управления городским хозяйством в комментариях на странице «ВКонтакте» главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева.

По данным хозуправления, работа маршрутов будет возобновлена после укомплектования водительского состава. В пресс-службе отметили, что согласно муниципальному контракту до января 2024 года планируется произвести замену автопарка транспортных предприятий, обслуживающих городские автобусные маршруты. Транспорт будет с увеличенным количеством мест в салоне, а также оборудованным системой безналичной оплаты проезда.

Напомним, в феврале в Нижнем Тагиле временно прекратил работу автобус №53 из-за кадрового дефицита в компании, обслуживающей маршрут.

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Полина Хабарова