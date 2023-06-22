Жители Ульяновска пожаловались на состояние городского парка «Семья»

В Ульяновске местные жители обратили внимание на неубранную территорию и отсутствие благоустройства в городском парке «Семья». Об этом сообщил в своем Telegtam-канале градоначальник Александр Болдакин.

Фото: Дирекция парков Ульяновска

«Потребовал от ответственных лиц незамедлительно разобраться с ситуацией и привести его в надлежащее состояние. Исполнение проверю лично»,— говорится в сообщении.

Также главе города поступили жалобы на нехватку урн на территории Ульяновска. В связи с этим Александр Болдакин поручил главам районных администраций решить проблему. Кроме того, он призвал владельцев и арендаторов зданий самостоятельно поставить урны возле объектов, не дожидаясь получения предписания надзорных органов.

Ранее глава управления дорожного хозяйства Ульяновска был оштрафован за разрушение путепровода. Речь идет об объекте по ул. Спуск Степана Разина.

Георгий Портнов