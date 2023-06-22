Глава управления дорожного хозяйства Ульяновска оштрафован за разрушение путепровода

Начальник управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Ульяновска признан виновным в ненадлежащем содержании путепровода по ул. Спуск Степана Разина. Ранее в отношении чиновника было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог). Об этом сообщает региональная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Перед этим контрольный орган проверил чиновников на предмет соблюдения закона в сфере безопасности дорожного движения и выявил нарушения. На основании этого было возбуждено административное дело.

После этого надзорное ведомство подало в суд иск к главе профильного управления. Заявление было удовлетворено. Ранее сообщалось о том, что Ульяновская область получит из федерального бюджета 2,2 млрд руб.на дороги, мосты и больницы.

Георгий Портнов