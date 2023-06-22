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«Россети Тюмень» в этом году направят порядка 56 млн рублей на защиту югорских ЛЭП от гроз

«Россети Тюмень» уже выполнили более половины годового объема мероприятий по усилению защиты воздушных линий электропередачи от гроз в ХМАО-Югре. Работы, идущие с опережением графика, сделают более надежным электроснабжения крупных промышленных потребителей и 1,7 млн жителей региона.

Всего в 2023 году «Россети Тюмень» повысят грозоупорность 123 высоковольтных ЛЭП в Нефтеюганском, Сургутском, Нижневартовском, Кондинском, Советском, Октябрьском и Белоярском районах. На эти цели компания направит порядка 56 млн рублей.

Энергетики уже заменили на ЛЭП более 8,5 тысячи изоляторов, выполнили ремонт контуров заземления свыше 190 опор и смонтировали около 6 километров грозозащитного троса. До конца сентября специалисты обновят еще 4 тысячи изоляторов и отремонтируют более 800 опор.

Профилактические мероприятия «Россети Тюмень» направлены на поддержание электроустановок в рабочем состоянии. Работы позволяют свести к минимуму риск возникновения технологических нарушений в грозовой период. Всего в 2023 году на защиту электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО от грозовых перенапряжений компания направит более 180 млн рублей

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