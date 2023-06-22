Роспотребнадзор выявил восемь небезопасных пляжей в Воронеже

Восемь небезопасных пляжей выявили в Воронеже по итогам анализа качества воды в первой декаде июня. Данные исследования опубликовало региональное управление Роспотребнадзора 22 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Надзорное ведомство отобрало 293 пробы воды в местах отдыха, которые власти Воронежа решили открыть к купальному сезону, начавшемуся 1 июня. Специалисты выявили несоответствие качества воды гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям на семи пляжах:

— у санатория имени Горького в Центральном районе;

— у парка «Дельфин» на улице Остужева,2 в Железнодорожном районе;

— на набережной Авиастроителей, 4л в Левобережном районе;

— у парка «Алые паруса» на улице Арзамасской,4л в Левобережном районе;

— «Пески» на улице Изыскателей в Железнодорожном районе;

— у спортивного комплекса «Локомотив» на улице Артамонова,4б в Железнодорожном районе;

— у турбазы «Сосновый бар» в Железнодорожном районе.

Также специалисты выявили несоответствие качества воды по санитарно-химическим показателям на шести пляжах:

— у спортивного комплекса «Локомотив» на улице Артамонова,4б в Железнодорожном районе;

— у турбазы «Сосновый бар» в Железнодорожном районе;

— «Боровое» в Железнодорожном районе;

— у парка «Дельфин» на улице Остужева,2 в Железнодорожном районе;

— у парка «Алые паруса» на улице Арзамасской,4л в Левобережном районе;

— у набережной Авиастроителей, 4л в Левобережном районе.

С учетом превышения нормативов по нескольким показателям на некоторых пляжах, воронежцам не советуют купаться в восьми местах. Роспотребнадзор потребовал, чтобы мэрия Воронежа установила там таблички с соответствующими рекомендациями. Ранее глава городского управления по по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Сергей Хомук рассказал, что в Воронеже для безопасного отдыха оборудованы три пляжа: «Пески», «Боровое» и у санатория имени Горького. За купание на остальных горожан могут оштрафовать.

Алина Морозова