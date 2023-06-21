Воронежцев начали штрафовать за купание в водохранилище

В законе Воронежской области об административных правонарушениях появилась статья о купании в запрещенных местах. Она вступила в силу 11 июня, сообщили сегодня в управе Ленинского района Воронежа. Там напомнили, что купание в областном центре запрещено вдоль береговой водохранилища, в частности, вдоль Петровской набережной, где отсутствуют оборудованные пляжи и места для купания. В управе заверили, что установили на этой территории «знаки, информирующие о запрете купания».

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Статья предполагает, что на территории всего региона купание будет официально запрещено именно в местах, где выставлены соответствующие знаки. За первое нарушение гражданина оштрафуют на 500 руб., за повторное, совершенное в течение года, — на 1 тыс. руб.

В итоге в водохранилище можно купаться только на пляже «Пески» на улице Изыскателей в Железнодорожном районе, накануне сообщил руководитель городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Сергей Хомук на планерке в мэрии. По его словам, «безопасно» искупаться в областном центре также можно в Усманке на пляже «Боровое» и в реке Воронеж у санатория имени Горького.

Господин Хомук уточнил, что все три места подготовили для массового отдыха горожан. Водолазы очистили дно водоемов от опасных предметов, установили буйки, спасательные посты и таблички с правилами поведения на воде.

По подсчетам регионального управления МЧС, всего в этом году в Воронежской области 74 безопасных пляжа. Ведомство подготовило перечень мест отдыха, за купание на которых штрафовать не будут.

Алина Морозова

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