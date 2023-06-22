В Томской области гособвинение запросило 10 лет колонии для главы района по делу о взятке

Начались судебные прения по уголовному делу главы Томского района и предпринимателя, которые обвиняются в даче взятки банкиру. Гособвинитель запросил для чиновника 10 лет колонии строгого режима и штраф в размере около 32 млн руб., рассказали в облпрокуратуре. В отношении второго фигуранта дела, который активно сотрудничал со следствием, сторона обвинения просила уголовное преследование прекратить.

По версии обвинения, в период с ноября 2016-го по декабрь 2017 года два предпринимателя, один из которых в последующем возглавил Томский район, передали 3,7 млн руб., $50 тыс. и Toyota Camry стоимостью 1,3 млн руб. директору регионального филиала государственного банка. Взятка, уверено следствие, предназначалась за способствование принятию банком решений о заключении мировых соглашений по делу о взыскании задолженности по кредитному договору с организации, в интересах которой действовали взяткодатели.

Дело в отношении банкира, которому вменятся в вину получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), слушается отдельно. Ему грозит от восьми до 15 лет заключения.

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Илья Николаев