В Томске банкира будут судить за взятки за заключение мировых соглашений с должниками

Прокуратура Томской области направила на рассмотрение суда уголовное дело о коррупции в банковской сфере. Как рассказали в надзорном ведомстве, в период с ноября 2016 года по декабрь 2017 года директор регионального филиала банка получил от двух предпринимателей, один из которых в последующем стал главой Томского района, взятки в виде 3,7 млн рублей, $50 тыс. и автомобиля Toyota Camry стоимостью 1,3 млн руб. Вознаграждение на общую сумму более 8 млн руб. выплачивалось за помощь в принятии банком решений о заключении двух мировых соглашений по делу о взыскании задолженности по кредитному договору с организации, в интересах которой действовали взяткодатели.

Банкиру следователи предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В управлении Следственного комитета России по Томской области сообщили, что финансист полностью признал себя виновным и раскаялся в содеянном. Предпринимателям инкриминировали ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

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Илья Николаев