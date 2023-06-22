В Самаре на Проране построят храм

Мэрия Самары разрешила Волошину А.В. использовать участок в Самарском районе под религиозные цели. Речь идет о территории площадью более 6,6 тыс. кв. м. Постановление опубликовано на сайте администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Участок находится на острове Проран. Также, согласно этому же документу, самарскому православному приходу храма в честь преподобных Антония и Феодосия местной епархии РПЦ разрешено использовать под религиозные цели участок в Куйбышевском районе города на ул. Спутника, 8. Его площадь составляет свыше 3,8 тыс. кв. м.

Аналогичное решение принято относительно участка площадью 1,2 тыс. кв.м. в этом же районе. Он будет предоставлен приходу храма во имя священномученика Владимира, митрополита Киевского Самары местной епархии РПЦ. Ранее мэрия Самары разрешила возвести жилье на 17 километре Московского шоссе.

Георгий Портнов