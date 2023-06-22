В Самаре на Проране построят храм

Мэрия Самары разрешила Волошину А.В. использовать участок в Самарском районе под религиозные цели. Речь идет о территории площадью более 6,6 тыс. кв. м. Постановление опубликовано на сайте администрации.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Участок находится на острове Проран. Также, согласно этому же документу, самарскому православному приходу храма в честь преподобных Антония и Феодосия местной епархии РПЦ разрешено использовать под религиозные цели участок в Куйбышевском районе города на ул. Спутника, 8. Его площадь составляет свыше 3,8 тыс. кв. м.
Аналогичное решение принято относительно участка площадью 1,2 тыс. кв.м. в этом же районе. Он будет предоставлен приходу храма во имя священномученика Владимира, митрополита Киевского Самары местной епархии РПЦ. Ранее мэрия Самары разрешила возвести жилье на 17 километре Московского шоссе.